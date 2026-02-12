Tagasi ST KINDLUSTUS

12.02.26, 14:58 Rahvusvaheline A-reitinguga kindlustusandja toob Eesti ehitajatele paindlikuma garantiimudeli Eesti ehitusettevõtete jaoks on garantiid ja tagatised äri igapäevane osa, seda eriti riigihangetel osaledes. Kui seni on see tähendanud eelkõige pangagarantiisid, mis seovad ettevõtete krediidilimiite ja piiravad võimekust võtta paralleelselt uusi projekte, siis nüüd on turule jõudnud alternatiiv: ülemaailmse kindlustusandja Liberty Mutual Insurance’i käenduskindlustusgarantii.

Colemonti Eesti regioonijuht Jaan Sildam.

Teenus laienes Eestisse kindlustusmaakler Colemonti kaudu. Tegu on lahendusega, mis tagab tellijale hüvitise juhul, kui töövõtja või tarnija ei täida oma lepingulisi kohustusi. Praktikas kasutatakse seda kõige rohkem ehitussektoris, eriti riigihangete puhul, kus nõutakse pakkumus-, täitmis-, ettemaksu-, või garantiiaja tagatisi.

Colemonti Eesti regioonijuhi Jaan Sildami sõnul aitab käenduskindlustusgarantii ettevõtetel oma finantsvõimekust paremini juhtida. “See võimaldab vabastada krediidilimiiti või muid tagatisi, mida ettevõte muidu peaks pangas kinni hoidma ehk sama kapitali baasil on võimalik osaleda rohkematel hangetel või võtta vastu mahukamaid projekte,” selgitab ta.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et tegu on finantsgarantiiga, mis tagab projekti nõuetekohase täitmise.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Miks on see Eesti turul üldse vajalik?

Eesti ehitussektor on viimastel aastatel olnud tugeva surve all: sisendhindade kõikumine, rahastamistingimuste karmistumine ning konkurents nii avalikel kui ka erasektori hangetel sunnivad ettevõtteid oma finantsstruktuuri senisest veelgi täpsemalt planeerima.

Liberty Mutual Surety sisenemine Eesti turule tähendab, et siinsed ettevõtted saavad ligipääsu globaalsele käendusvõimekusele. Tegemist on A-krediidireitinguga kindlustusandjaga, kelle finantstaust on võrreldav tugevaimate pankadega. See annab hankijatele vajaliku usaldusväärsuse ja ettevõtjatele soovitud paindlikkuse.

Rahvusvaheline ja tunnustatud partner annab ühtlasi Eesti ettevõtetel olla ka konkurentsivõimelisem välisturgudel, kus sarnased lahendused on juba tavapärane osa ehitus- ja tarneahelate finantseerimisest.

Kuigi Liberty Mutual Surety tegutseb 29 riigis ning Liberty Mutual Insurance kuulub maailma suurimate kindlustusandjate hulka, on ettevõtte sõnul esmatähtis kohaliku turu mõistmine. Eesti klientidega kohtumisi nähakse võimalusena kaardistada siinsete ehitus- ja tööstusettevõtete vajadusi ning pakkuda just neile sobivaid lahendusi.

Väga hea alternatiiv panga pakutavatele võimalustele

Käenduskindlustusgarantii ei pea täielikult asendama pangagarantiid, vaid pakub sellele alternatiivi. Tegelikkuses võib ettevõte kasutada mõlemat paralleelselt, hajutades sel moel riske ning optimeerides kapitalikasutust.

Eesti ehitusettevõtete jaoks tähendab see suuremat paindlikkust, paremat läbirääkimispositsiooni ning võimalust osaleda projektides, mis muidu jääksid krediidipiirangute tõttu ehk sootuks kättesaamatuks.

Uuri Colemonti poolt pakutavatest võimalustest täpsemalt SIIT

Mis on Liberty Mutual Insurance? Liberty Mutual Insurance, mis alustas tegevust 1912. aastal ja on nüüdseks üks suurimaid kindlustusandjaid nii USA turul kui ka maailmas, tegutseb 29 riigis Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, Euroopas ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Ettevõttes töötab üle 40 000 inimese. Tegu on Baltikumi ainsa kindlustusandjaga, kel on Standard & Poor'si kõrgeim usaldusväärsusreiting A, samuti globaalse kindlustussektori reitingufirma AM Besti A-reiting ja reitingufirma Moody'si A2 (Hea) reiting. 2025. aastal oli Liberty Fortune 500 USA suurimate ettevõtete nimekirjas 91. kohal.