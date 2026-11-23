Tagasi ST Kontorist välja, aga milleks? Nii sünnib meeskonnapäevast päris tulemus Juhtkonna või meeskonna ühine päev ei muutu tulemuslikuks pelgalt seetõttu, et see toimub kontorist eemal. Kui eesmärk, osalejad ja töövorm jäävad läbi mõtlemata, võib ka hea koht olla lihtsalt tore väljasõit. Millal aga vajab meeskond päriselt aega ühisteks otsusteks, üksteise kuulamiseks ja suure pildi vaatamiseks?

Äripäeva Raadio sisuturundussaates räägivad Hedon Spa müügi- ja turundusosakonna juht Inger Lilles-Nestor ja Tammiste Personalibüroo juhatuse liige, koolitaja ja suhtlemistreener Kadi Kuuskmann, millal kontoriseintest enam ei piisa ning kuidas teadlikult valitud keskkond saab toetada keskendumist, ausat arutelu ja ühiseid otsuseid.

Saates arutletakse, miks mõned koostöö- ja muutuste juhtimise teemad kontoris ikka ja jälle lauale jäävad, mida annab meeskonnale igapäevastest katkestustest eemalolek ning kuidas vältida olukorda, kus hea päev ei too kaasa ühtegi muutust ka pärast tagasiminekut.

Juttu tuleb ka praktilisest poolest: kuidas sõnastada enne päeva õige küsimus, valida sobiv töövorm ning ühendada sisuline töö, pausid ja taastumine nii, et kokkulepped jõuaksid päriselt tööellu.