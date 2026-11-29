Läänemaa ettevõtete TOP 100
Veel mullu 38. kohal olnud kalandusettevõte Morobell jõudis tänavu Läänemaa kolme edukama ettevõtte sekka. Kalafirma kasum kasvas aastaga ligi 40 protsenti.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Morobell Lätti laienemise abil Läänemaa TOPi esikolmikusse tõusis ja mida ütles Kaili Saarkopli-Kõre kasumi järsu kasvu põhjuste kohta;
- millised riskid võivad Raivo Baumi kalandusäri järgmiste aastate tulemusi enim mõjutada ja kuhu plaanib ettevõte edasi investeerida.