USA kiibifirma Nvidia aktsia järsu odavnemise ja ettevõtte juhtimise ümber puhkenud segaduse järel on mitu analüüsimaja kärpinud märkimisväärselt oma hinnasihte. Sellest hoolimata näevad analüütikud aktsias suurt tõusupotentsiaali.
Sotsiaalminister Karmen Joller pole ainus, kes on valitsuse liikmena kuulunud ettevõtte juhatusse. Ka peaminister Kristen Michalil läks kuu, enne kui ta kliimaministriks saades oma ettevõtte juhatusest lahkus.
Juhtkonna või meeskonna ühine päev ei muutu tulemuslikuks pelgalt seetõttu, et see toimub kontorist eemal. Kui eesmärk, osalejad ja töövorm jäävad läbi mõtlemata, võib ka hea koht olla lihtsalt tore väljasõit. Millal aga vajab meeskond päriselt aega ühisteks otsusteks, üksteise kuulamiseks ja suure pildi vaatamiseks?