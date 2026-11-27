ST Sisuturundus

Kui rasketehnika vajab remonti, ei piisa alati sellest, et tehnik jõuab masinani. Tal peab olema ligipääs tootja tehnilistele andmebaasidele, diagnostikale ja varuosade infole. Kui need süsteemid ei tööta, võib seisma jääda ka mõni kliendi oluline masin. Rasketehnika müügi, rendi ja hooldusega tegeleva INTRAC EESTI jaoks on see üks põhjus, miks küberturvalisus on muutunud otseselt äritegevuse töökindluse küsimuseks.