“Trumpi tolle tuleb võtta tõsiselt”
Euroopa Liidu eelarve võimalikud kärped mõjutavad Eestit proportsionaalselt rohkem kui Saksamaad, sest Eesti on liidu eelarves netosaaja, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks võivad Euroopa Liidu võimalikud eelarvekärped tabada Eestit valusamalt kui Saksamaad ja kuidas Lenno Uusküla soovitab seda mõju hinnata;
- mida peab Uusküla Rail Balticu ja USA tollide puhul Eesti jaoks suurimaks riskiks ning kuidas võib see jõuda meie ettevõtete tellimusteni.