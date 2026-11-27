ST Sisuturundus

Juhtkonna või meeskonna ühine päev ei muutu tulemuslikuks pelgalt seetõttu, et see toimub kontorist eemal. Kui eesmärk, osalejad ja töövorm jäävad läbi mõtlemata, võib ka hea koht olla lihtsalt tore väljasõit. Millal aga vajab meeskond päriselt aega ühisteks otsusteks, üksteise kuulamiseks ja suure pildi vaatamiseks?