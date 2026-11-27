Üle kümne aasta “Plekktrummi” saate vedamist on õpetanud Joonas Hellermale, et kogemus ei tee otse-eetrit riskivabaks. Iga vestlus algab tema jaoks uuesti ja leppida tuleb ka ebatäiusega.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Joonas Hellerma õppis üle 300 „Plekktrummi” saate jooksul otse-eetri pingega toime tulema ja miks kogemus tema sõnul riske siiski ei kaota;
- millise murde tõi Hellerma jaoks vestlus Nora Pärdiga ning miks peab ta heast intervjuust olulisemaks avatust kui ego ja kõiketeadmist.