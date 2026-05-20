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  • 07.10.26, 11:55

Tiimiürituste loogika muutub: ettevõtted otsivad üha enam keskkonda, kus inimesed päriselt suhtleksid

Ettevõtete tiimiüritused liiguvad järjest kaugemale klassikalisest seminaripäevast, kus hommikust õhtuni täidetud ajakava jätab inimestele vähe ruumi omavaheliseks suhtluseks. Saates “Lõunapaus” räägitakse, miks otsivad ettevõtted üha enam paikasid, kus keskkond ise aitaks inimesed töörežiimist välja tuua ning looks võimaluse rahulikumaks ja sisulisemaks koosolemiseks.
Saarjärve puhkemaja perenaine Liis Jürimäe, Ajurünnaku stuudio RemoteNow juht Indrek Maripuu ja Tillu kohviku perenaine ja ettevõtja Eve Veski.
  • Saarjärve puhkemaja perenaine Liis Jürimäe, Ajurünnaku stuudio RemoteNow juht Indrek Maripuu ja Tillu kohviku perenaine ja ettevõtja Eve Veski.
  • Foto: Merlin Zuzjonok
Saarjärve puhkemaja perenaine Liis Jürimäe ütleb, et ettevõtted kipuvad tiimipäevi sageli üle planeerima. Tema hinnangul sünnib kõige väärtuslikum osa hoopis hetkedel, kus inimestele jäetakse aega omavaheliseks suhtlemiseks, mitte ei täideta kogu päeva tegevuste ja programmiga.
Saates räägitakse ka sellest, kuidas Lõuna-Eesti loodus ja väiksemad paigad mõjuvad inimestele teisiti kui tavapärane linnakeskkond. Ajurünnaku stuudio RemoteNow juht Indrek Maripuu kirjeldab, et nende jaoks on oluline ühendada töökeskkond looduse ja loovusega. Endistesse taluhoonetesse rajatud kaugtöökeskus võimaldab tema sõnul inimestel korraks tavapärasest rütmist välja astuda, säilitades samal ajal kõik tänapäevaseks töötegemiseks vajalikud tingimused.
Tillu kohviku perenaine ja ettevõtja Eve Veski sõnul otsivad inimesed reisides järjest rohkem autentseid kogemusi, mitte ühesuguseid lahendusi. Seetõttu hoitakse Tillu kohvikus teadlikult alles oma stiili ja atmosfääri, mis eristub tavapärasest kohvikukontseptsioonist.
Saates arutletakse ka selle üle, kuidas toit, ruum ja keskkond mõjutavad meeskondade omavahelist suhtlust ning miks hindavad ettevõtted üha enam kogemusi, kus inimesed tunnevad end hoituna, mitte lihtsalt tööülesannete täitjatena.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Saatesarja on kaasrahastanud Euroopa Liit.
Lõunapaus
Tiimiürituste loogika muutub: ettevõtted otsivad üha enam keskkonda, kus inimesed päriselt suhtleksid
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