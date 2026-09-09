Tagasi ST Professor Tiit Tammaru: ajutisena mõeldud ränne muutub tegelikkuses enamasti alaliseks Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru, miks peavad poliitikakujundajad ajutise kaitse põhimõtted ümber hindama. Reaalsuses jääb valdav osa põgenikest ja digirändajatest uude asukohariiki püsivalt paigale.

"Kuigi me defineerime neid gruppe ajutistena, on tegelik tulemus tavaliselt alaline elukoht," märgib akadeemik Tiit Tammaru. Ta viitab saates, et kui inimesed on viibinud uues riigis juba paar-kolm aastat, juurduvad nad sealsesse ühiskonda ning rajavad oma elu. Seetõttu on äärmiselt oluline alustada lõimumisega kohe esimesest päevast, mitte oodata inimeste ajutise staatuse lõppemist.

Saates tuleb põhjalikumalt juttu sellest, kuidas digipööre ja kaugtöö veavad uut mitmepaiksuse trendi. Selgub, et teise kodu omamine ja sealt töötamine muudab traditsioonilisi geograafilisi piire kogu Põhja- ja Baltimaade regioonis. Samuti selgitab professor Tammaru, miks meelitavad suured linnakeskused nagu Tallinn endiselt ligi tipptasemel globaalseid tehnoloogiatalente, hoolimata levinud illusioonist, et digimaailm on täielikult piirideta.

Veel kuuleb saates, millised on erinevate Eestisse jõudnud ukrainlaste kogukondade rändelained ja nende spetsiifilised lõimumisteed.

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Lisaks annab arutelu suuna kätte peamistele rände- ja demograafiaväljakutsetele, millele otsitakse lahendusi 17. septembril Tallinnas toimuval Põhjamaade ja Balti riikide rändekonverentsil. Saadet juhib Tarmo Virki. Podcast on inglise keeles. See podcast kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu tellitud podcastide sarja. Tiit Tammaru: Temporary Migration in the Digital Age Becomes Permanent In a special podcast episode celebrating the 35th anniversary of the Nordic Council of Ministers' office in Tallinn, Professor Tiit Tammaru emphasizes that policymakers must rethink temporary protection policies because the vast majority of migrants and refugees ultimately stay in their new home countries long-term. "We define them as temporary groups, but the actual outcome typically is a permanent stay," explains Tiit Tammaru, Professor of Urban and Population Geography at the University of Tartu. He notes that once people remain in a new country for two to three years, they become rooted, making early integration essential from day one rather than waiting for their temporary status to expire. During the broadcast, listeners will hear how the digital transition and remote work are driving a new trend of multi-locality, with second homes altering the traditional boundaries of the Nordic and Baltic nations. Hetkel kuum Eesti uus limonaad äratab välismaal huvi. “See on pöörane, kui palju on meid küsitud” Karmen Joller: Eestis on arste ja õdesid, kes tegelikult ei tohiks töötada Kahjumis metalliäri lõpetas tootmise ja koondab töötajad ST Lords LB fond kavandab ärihoonete Artery ja K29 omandamist: mida see tähendab investorile?

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Professor Tammaru also talks about why major urban centers like Tallinn continue to attract top global tech talent despite the illusion of a completely borderless digital world. Furthermore, he explains the distinct waves and integration paths of different Ukrainian communities in Estonia. Finally, the discussion outlines the key migration and demographic challenges that experts will address at the upcoming Nordic-Baltic Migration Conference taking place in Tallinn on September 17.

The host is Tarmo Virki.

Photo: Andres Laanem/ Professor Tiit Tammaru discusses the future of Nordic-Baltic migration.

This podcast is part of a podcast series commissioned by the Nordic Council of Ministers.