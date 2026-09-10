Avis Eesti juht: see mudel peab muutuma, et töötaja valib auto, aga riski võtab ettevõte

Kui ettevõte aga soovib jätta töötajale vabaduse valida endale meelepärane auto, on võimalus maksta talle autokompensatsiooni. Sel juhul võtab töötaja auto enda nimele ning koos valikuvabadusega jääb talle ka vara ja selle väärtuse muutumisega seotud vastutus. Teine võimalus on hoida ettevõtte autopark kontrollitud valikus ning kasutada lahendusi, kus auto omamise ja edasimüümise risk ei jää täielikult ettevõtte kanda. See on eriti oluline olukorras, kus töötajate liikumine ettevõttes on suur või autopargi vajadus võib kiiresti muutuda.

Isoki hinnangul võiks ettevõtete autopoliitika olla palju läbimõeldum: enne autode valimist tasuks paika panna, milleks autosid ettevõttes kasutatakse, milliseid omadusi neilt oodatakse, kui pikk on soovitud kasutusaeg ning millised on ettevõtte keskkonnaeesmärgid. Kui ettevõtte eesmärk on vähendada sõidukipargi CO₂-heitmeid, ei pea seda tegema korraga kõigile elektriautot kohustuslikuks määrates. Üks võimalus on kujundada valik nii, et töötajale jääb alternatiivide vahel otsustamise võimalus, kuid ettevõtte soovitud suund on selgelt nähtav.

„Mida rohkem erinevaid mudeleid ja erandeid, seda keerulisem on ettevõttel kulusid, hooldust ja riske juhtida. Autopoliitika peaks tähendama kokkulepitud põhimõtteid, mille järgi ettevõte oma liikumisvajadusi korraldab,” möönab Isok. „Me ei anna ju töötajatele ka vabalt valida arvuteid nii, et üks võtab Apple'i ja teine mõne muu süsteemi ning IT peab pärast kõik kokku sobitama. Ettevõte peab lõpuks suutma seda tervikut juhtida.”

Kõige kallim on seisev auto

Üha enam võib ettevõttes tekkida vajadus auto järele ajutiselt, näiteks uue töötaja saabumisel, hooajalise töömahu kasvades, projekti ajaks või olukorras, kus autot pole igapäevaseks tööks üldse vaja. „Kõige kallim liikumine on see, kui auto seisab maja taga,“ ütleb Isok. „Sellise mõtteviisi asemel, kus vähest autokasutust peetakse positiivseks, tuleks küsida, milline liikumisviis on konkreetse inimese või ettevõtte jaoks tegelikult kõige otstarbekam.”

Ta nendib, et inimeste suhtumine autosse on muutumas. Eriti nooremate puhul ei pruugi auto omamine olla enam eesmärk omaette, vaid olulisem võib olla teadmine, et auto on vajadusel kättesaadav. „Kui inimene hakkab väärtustama kasutust rohkem kui omamist, võiks ka ettevõte mõelda rohkem sellele, millist mobiilsust saab töötajatele võimaldada. Üks auto võib teenindada mitut inimest ning samal ajal väheneda vajadus hoida suurt hulka autosid suure osa ajast lihtsalt parkimas.“

Isoki sõnul ei peaks me rääkima ainult fiskaalpoliitikast ehk sellest, kui suur on auto eelarve. „Peaksime rääkima autopoliitikast: mida ettevõtjana tegelikult vajame ja milliseid riske oleme valmis võtma. Kas ettevõte tahab olla auto omanik ja võtta enda kanda selle väärtuse muutumise riski või võimaldada hoopis liikumisvõimalust vastavalt tegelikule vajadusele. Auto omamine ei kao, aga auto omamise tähendus on muutumas.”