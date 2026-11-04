Inkassojuht: maksmata arvete tagaajamine ei pea olema ettevõtja töö

Julianus Inkasso tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning menetleb neljal turul ligikaudu 1,5 miljonit aktiivset võlanõuet kogusummas ligi miljard eurot. Aastas lisandub umbes pool miljonit uut nõuet ning 2025. aastal nõudis ettevõte klientidele kuuluvatelt ja kontserni ostetud nõuetelt sisse üle 100 miljoni euro.

Veskimägi selgitab, et rahvusvaheline tegevus võimaldab aidata ka ettevõtteid, kellel on jäänud raha saamata välisriigis tegutsevalt kliendilt. Näiteks Poolas asuva võlgniku puhul tegeleb nõudega Julianuse sealne ettevõte, Saksamaal aga kohalik koostööpartner.

„Selle menetlusega tegeleb võlgniku asukohariigis asuv inkassoettevõte,“ selgitab Veskimägi. Nii saab võlgnikuga suhelda kohalikus keeles ning kasutada vastava riigi õiguslikke ja kohtumenetluse võimalusi.

Tehnoloogia aitab muuta võlgade sissenõudmist tõhusamaks

Suurte nõudemahtude haldamisel on oluline roll andmeanalüüsil ja automatiseerimisel. Julianuses saab tehnoloogia abil korraldada näiteks nõuete vastuvõtmist, andmepäringuid, meeldetuletuste saatmist ja mitmeid teisi menetlustoiminguid.

Veskimägi rõhutab siiski, et inkassoäris jääb oluliseks ka vahetu suhtlus. Võlgnikud soovivad sageli oma makseraskusi selgitada ja maksegraafikutes kokku leppida ning ettevõtetest kliendid hindavad võimalust oma inkassopartneriga otse suhelda.

Võlgnevuste tekkimist saab tema sõnul vähendada ka põhjalikuma taustakontrolliga. Kui suurematel ettevõtetel on krediidiriskide hindamiseks tavaliselt kindlad protsessid, siis väiksematel firmadel võiks selles vallas olla rohkem teadlikkust. Julianuse emaettevõte Aktiva Finance Group pakub lisaks võlgade sissenõudmisele ka taustakontrolli, krediidiskooringu ja makselahendustega seotud teenuseid.

Saates räägib Veskimägi lähemalt, kuidas saavad ettevõtted maksmata arvetega tegeleda, millal kasutada inkassoteenust või kaaluda nõude müümist ning kuidas aitavad tehnoloogia ja rahvusvaheline koostöö võlgasid tagasi saada.

Saadet juhib Simo Sepp.