Tallinna börsifirmade lubaduste tõehetk: suure kasumi plaan võib kiirelt kaduda

Mõne Tallinna börsifirma juhatuse kasumiootusi saab investor kontrollida aastaid ette, teise puhul jääb isegi lõppenud aasta finantsplaan üksnes ettevõtte enda teada. Mitmete varasematest prognoosidest leiab nii täidetud eesmärke kui ka ootusi, mida on tulnud märgatavalt kärpida.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste Tallinna börsifirmade lubadusi saab investor päriselt numbrites kontrollida ja kus jääb aasta finantsplaan endiselt juhtkonna teada;

kuidas põhjendasid Tallinki Anneli Simm ja LHV Meelis Paakspuu täiesti erinevat suhtumist kasumiprognooside avaldamisse.