Eesti viljasaak sihib rekordit, kuid hind võib kukkuda

Põllumajandus.ee raadiosaates “Kasvupinnas“ rääkisid sektori juhid, miks võivad maailmaturu arengud viljahinda kiiresti kümnete eurode võrra tonnilt liigutada, kuidas on rapsikasvatus saanud uue hoo ning millised riskid põllumeeste kasumlikkust praegu enim mõjutavad.
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- kuidas võib Martin Maante sõnul üks kokkulepe Mustal merel viia viljahinna kiiresti kümnete eurode võrra allapoole;
- miks ei pruugi rekordiline viljasaak ja kuni 600eurone rapsitonni hind põllumehele siiski oodatud kasumit tuua.