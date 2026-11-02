Koondamishirm tõukas tudengi survepesuäri looma. “Insenerikraadid on nüüd plaan B”
Johan Felix Blumfeldt lõi 21aastasena Mopimehe brändi, sest kartis õpingute ajal jääda tööst ilma. Töö jäi alles, kuid mitte kauaks – ettevõtlus osutus nii ahvatlevaks, et aasta hiljem esitas ta ise lahkumisavalduse.
Johan Felix Blumfeldt asutas Mopimehe brändi, kui õppis TalTechis ehitusinseneriks.
Foto: Martin Pedaja
Johan Felix Blumfeldt lõi endale noore inseneritudengina suveks ajutise töö. Ta rentis survepesuri ja hakkas puhastama tuttavate tänavakive.
“Mõtlesin, et teen seda siin ühe suve. Okei, teine suvi. No okei, teen ülikooli lõpuni ja siis hakkan karjääri tegema,” kirjeldas Blumfeldt oma mõttekäiku Äripäeva raadio saates “Lihtsalt alusta”.
Nüüd aga on nii ehitus- kui ka elektriinseneri haridus Blumfeldti jaoks varuplaan juhuks, kui midagi peaks ettevõttega minema päris metsa.
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Mopimehe brändi on ta vedanud üle kuue aasta. Selle kõrval toimetab ta veel kahe brändiga ja arendab doktoriõppes TalTechiga energiaturu prognoosimise mudelit. Noortel soovitab ta samuti ettevõtlusega alustamise kõrval mõelda akadeemilise hariduse peale.
Noor ettevõtja avas saates, milliseid ämbreid on tal tulnud kolistada. Näiteks on ta enda sõnul usaldanud oma töötajaid liiga palju. “Laste kasvatamisega ei ole mõtet ettevõtluses tegeleda,” võttis ta lühidalt oma õppetunni kokku.
Saates jagas Blumfeldt, kuidas ettevõtluseni jõudis, milline nägi tema jaoks välja esimene aasta ja põhjendas, miks võiksid noored tema hinnangul haarata härjal sarvist võimalikult vara ja ettevõtlusega alustada.