Tagasi Koondamishirm tõukas tudengi survepesuäri looma. “Insenerikraadid on nüüd plaan B” Johan Felix Blumfeldt lõi 21aastasena Mopimehe brändi, sest kartis õpingute ajal jääda tööst ilma. Töö jäi alles, kuid mitte kauaks – ettevõtlus osutus nii ahvatlevaks, et aasta hiljem esitas ta ise lahkumisavalduse. Lihtsalt alusta Peatükid

Johan Felix Blumfeldt lõi endale noore inseneritudengina suveks ajutise töö. Ta rentis survepesuri ja hakkas puhastama tuttavate tänavakive.

“Mõtlesin, et teen seda siin ühe suve. Okei, teine suvi. No okei, teen ülikooli lõpuni ja siis hakkan karjääri tegema,” kirjeldas Blumfeldt oma mõttekäiku Äripäeva raadio saates “Lihtsalt alusta”.

Nüüd aga on nii ehitus- kui ka elektriinseneri haridus Blumfeldti jaoks varuplaan juhuks, kui midagi peaks ettevõttega minema päris metsa.