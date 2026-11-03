Wall Street ootab pingsalt valimistulemusi, börs alustas ettevaatlikult
USA aktsiaturud liikusid teisipäeval erisuunaliselt, kui ameeriklased käisid kongressi vahevalimistel hääletamas ning investorid ootasid kiibitootja AMD kvartalitulemusi, et saada värsket ülevaadet tehisintellektisektori käekäigust.
Kui börsil saabub suurem müügilaine, saavad kõige valusamalt pihta ettevõtted, mille ümber on ehitatud võimas kasvulugu, kuid mille majandustulemused veel suuri ootusi ei õigusta, märgiti saates “Investor Toomase tund."
Nafta hinnad pöördusid teisipäeval pärast eelmise päeva järsku kukkumist taas tõusule. Turgude optimismi jahutas Iraani teade, et sõja lõpetamise kokkulepe USAga on veel kaugel. Pingeid süvendas ka Ühendriikide uus rünnak Iraani vastu.
Raha küsitakse nagu meil Noblessneris, korterisse pääsemiseks tuleb aga ronida mööda taevatreppe või jääb maakler pool tundi hiljaks ja elamist ei näegi. Sellegipoolest krabatakse isegi küsitava kvaliteediga kinnisvara paari päevaga käest.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.