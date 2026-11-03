Wall Street ootab pingsalt valimistulemusi, börs alustas ettevaatlikult

Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas

Raha küsitakse nagu meil Noblessneris, korterisse pääsemiseks tuleb aga ronida mööda taevatreppe või jääb maakler pool tundi hiljaks ja elamist ei näegi. Sellegipoolest krabatakse isegi küsitava kvaliteediga kinnisvara paari päevaga käest.