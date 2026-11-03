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“Investor Toomase tund”: mida hapramad fundamentaalid ja võimsam lugu, seda valusamalt saad börsil peksa

Kui börsil saabub suurem müügilaine, saavad kõige valusamalt pihta ettevõtted, mille ümber on ehitatud võimas kasvulugu, kuid mille majandustulemused veel suuri ootusi ei õigusta, märgiti saates “Investor Toomase tund."
Oktoobris kadus Investor Toomase portfellist üle 20 000 euro.
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