“Investor Toomase tund”: mida hapramad fundamentaalid ja võimsam lugu, seda valusamalt saad börsil peksa
Kui börsil saabub suurem müügilaine, saavad kõige valusamalt pihta ettevõtted, mille ümber on ehitatud võimas kasvulugu, kuid mille majandustulemused veel suuri ootusi ei õigusta, märgiti saates “Investor Toomase tund."
InvesteerimisplatvormiInvestingWoman eestvedajad rääkisid “Investor Toomase tunnis” rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks, inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks.
Värskes „Investor Toomase tunnis“ arutavad investeerimisstrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas, kui kaua suudab tehisintellekti investeerimisbuum USA majandust ja aktsiaturgu veel vedada ning kus peituvad selle tsükli suurimad riskid.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.