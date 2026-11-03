Viis riiki ei taha jäähoki MMil Venemaaga mängida

USA kaitseministeeriumi ametnike väidetav palve Balti riikidel Venemaa teemal vaoshoitumalt kõnelda ei anna põhjust senist joont muuta, ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Eesti ametnikud kinnitavad samas, et nemad taolise survega pole kokku puutunud.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.