Tagasi ST Üks partner või mitu? Ettevõtete IT-valikud muutuvad üha keerulisemaks Kui väike ja kiiresti kasvav IT-ettevõte ühendab jõud suure organisatsiooniga, tekib küsimus, kuidas säilitada senine kiirus, paindlikkus ja personaalne teenindus. Mida võidab sellest klient ning kas tulevikus on mõistlikum usaldada kogu IT ühe partneri kätte?

Äripäeva raadio sisuturundussaates „Küberruum“ arutlevad Elisa ja PRO IT jõudude ühendamise üle Elisa ärikliendiüksuse juht Martin Link, PRO IT Teenuste asutaja Hannes Mulla, Elisa IT erilahenduste ja IT-teenuste juht Toomas Riismaa ning suurkliendiäri juht Bruno Jänes. Saade on salvestatud Elisa IT- ja juhtimiskonverentsil TechDay.

Ligi 20 aastat PRO ITd kasvatanud Hannes Mulla räägib, miks otsustas ettevõte senise iseseisva kasvu asemel ühendada jõud Elisaga. Tema sõnul võimaldab koostöö keskenduda rohkem tehnoloogiale ja klientidele ning pakkuda senisest terviklikumaid teenuseid. Martin Link selgitab, miks ei tohiks kahe ettevõtte liitumine tähendada lihtsalt väiksema sulandumist suuremasse, vaid mõlemate tugevuste ühendamist.

Saates arutletakse ka selle üle, kas ettevõtetele on kasulikum üks terviklik IT-partner või mitu spetsialiseerunud teenusepakkujat. Mulla toob näiteks hotellinduse, kus PRO IT aitab hallata kümnete hotellide tehnoloogialahendusi ning koordineerida erinevate partnerite tööd.