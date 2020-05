Soome äri start lükkus edasi vedurite ümberehituse viibimise tõttu, kuna tehas läks karantiini. Foto: Raul Mee, fotograaf

Operaili juht: meie Soome äri stardib juba suve hakul

Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu ütles logistikauudistele antud intervjuus, et kui koroona poleks vahele tulnud, olnuks Eesti raudteefirma start Soomes juba antud. Õnneks lükkus avapauk edasi vaid mõned kuud.

Operaili juht tunnistas intervjuus Logistikauudistele, et rootslaste plaanitav konteinerraudteeliin Hiina ja Rootsi vahel on vägagi mõistlik ettevõtmine ja kui see peaks õnnestuma, oleks võidus kõik asjaosalised. Samuti näeb ta perspektiivi raudteeühenduses kahe HHLA sadama, ehk Muuga ja Odessa vahel ning usub, et lõpuks ometi saab startida ka Šeštokai ja Muuga vaheline merevaigurong. Kui need on aga pisut pikema perspektiiviga projektid, siis Soomes äriga alustamine juba homne ning konteinervedude laiendamine Eestis tänane päev.