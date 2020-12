Graanul Investi Osula pelletitehas, mis on kontserni üks suuremaid. Foto: Liis Treimann

Pelletikuninga äri kuumab: kuidas Eesti mets põleb Lääne ahjus

Samal ajal, kui pisikesest Eestist murravad maailma edulugudeks pigem IT-idud, on üleilmses konkurentsis absoluutsesse tippu tõusnud ka üks meie tööstus – puidust pelletite tootja, Raul Kirjaneni Eesti rikkamate inimeste hulka lennutanud Graanul Invest jääb veel alla vaid maailma suurimale tootjale Ameerikas.

Kuid sellel äril on oma hind. Esiteks toetub see tööstus Euroopa maksumaksjate miljarditele, mis tagavad, et Eesti puidust pressitud pelletite põletamine Lääne-Euroopa hiiglaslikes energiajaamades on vägagi kasumlik. Teiseks on otse metsast tuleva tüvepuidu massiivsel põletamisel mõju keskkonnale, kuigi sektor on end kuulutanud kohati lausa tugevalt süsinikunegatiivseks. Seda vastuolulist äri harutasime lahti koos rahvusvahelise ajakirjanike tiimiga, milles Eestist osalesid Äripäev ja “Pealtnägija”.