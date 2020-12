Haanja looduspark. Foto: Liis Treimann

Looduspargid lapitekiks: Eesti lubas töösturid kaitsealade kallale

2015. aastast alates on riik leevendanud järjest Eesti loodusparkide kaitsekordasid ja lubanud nende piiranguvööndis lageraied. Osaliselt kattuvad raied Natura 2000 metsaelupaikade kaitsealadega, kus puiduettevõtjate huvid põrkuvad nüüd looduskaitsjate ning kohalike elanike omadega.

Eestis on üle kahe miljoni hektari metsa. Üle poole meie maast on kaetud rohelise vaibaga, mille sisse harvesterid üha hoogsamalt mustreid lõikavad. Nimelt varutakse Eestis üle 80 protsendi puidust lageraietega. Intensiivistunud raie on jõudnud ka loodusparkidesse, näiteks Võrumaale Haanja loodusparki – kohta, mis juba oma nimetuse poolest ja Natura 2000 kaitsealana kõlab puutumatult. Ent muu hulgas metsaomanike tahtele vastu tulles hakkas riik mõne aasta eest järjest ka rahvusparkides lageraieid lubama. Haanjas on selle viljad nii näha kui ka kuulda.