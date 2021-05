Talinna linna tõlgenduse järgi on punase joone juures (280 mm) bussi kõige madalam osa ehk kliirens, sest seal lõpeb bussi raam. Konkurendid tõlgendavad kliirensi mõistet teistmoodi ning jäid seepärast hankelt eemale.

Õrn kõhualune: Gaasibussihanke võitnud firma oskas õigesti tõlgendada TLT segast nõudmist

Tallinna kümnete miljonite eurode eest ostetud ning juba reisijaid vedavad ligi 150 uut gaasibussi ei pruugi vastata linna enda nõudmistele, mida bussipakkujale esitati. Segaduse põhjus: mida tähendavad "kliirens" ja "šassii".

Kui Deniss Boroditši juhitav Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) kuulutas 2018. aaasta lõpul välja hanke saja gaasibussi ostmiseks, tekitasid karmid hanketingimused bussimüüjates imestust ja levima hakkasid jutud hanke kellelegi kättemängimises. Nüüd selgub, et isegi detailsed tingimused ei välista vastuolusid. Vastusest küsimusele, kes sai kliirensi mõistest õigesti aru, sõltub see, kas TLT ostetud bussid ikka vastavad TLT enda kehtestatud nõuetele.