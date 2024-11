Tagasi 24.11.24, 10:00 Tallinna börsil algusest peale: selge plaaniga Endel Palla nopib börsilt aastas ligi pool miljonit Börsifirma Harju Elektri nullist üles ehitanud 83aastane Endel Palla naudib praegu pensionipõlve, kuid on endiselt aktiivne investor, kes pani kevadel üksnes dividendidena ligi poole miljonit eurot taskusse.

Harju Elektri nullist üles ehitanud ja nüüd pensionipõlve pidav Endel Palla. Foto: Eiko Kink

Endel Palla on olnud Tallinna börsil selle algusaegades saati. Mõistagi on tal Harju Elektri aktsiaid läbi Harju KEK-i - 5,6 miljonit tükki -, aga mitte ainult. Tal on muljetavaldav Tallinna börsi investeeringute rivi, mida ta pidevalt täiendab. Palla on investorina pikaajalise vaatega ning müügitehinguid ta praktiliselt ei teegi.