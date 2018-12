Konteinerid sadamas. Foto: Erik Prozes

Ekspedeerimisfirmade TOP: merenduse kaksikvõit

Äsja valminud ekspedeerijate edetabeli kahele esikohale tulid merenduse valdkonna firmad – esikohale platseerus laevade agenteerimise ning kaupade ekspedeerimisega tegelev Tallship, teiseks tuli COSCO konteinerlaevaliini esindaja Eestis CeliSar, kirjutab logistikauudised.ee.

Kolmandaks tuli maanteevedude organiseerija – Eestis ja Skandinaavias autotransporti korraldav Euroopa Transpordi OÜ.

Järgmisel aastal 20. tegevusaastat tähistaval Tallshipil suurenes mullu veoste ekspedeerimisega seotud müügitulu võrreldes 2016. aastaga keskmiselt 38% võrra. Kasvu tõid Lääne-Euroopa ning Venemaa Kaug-Ida suuna suurte projektide realiseerumine. 2018. aasta peaeesmärgina näeb ettevõte turuosa säilitamist.

Oma majandusaasta aruandes tõi ettevõte välja, et eelmise kümnendi transiitvedude edu johtus peamiselt Eesti transpordi- ja transiidiettevõtete heast konkurentsivõimest, ida-läänesuunaliste kaubavoogude pidevast kasvust ning Venemaa enda sadamate vähesest suutlikkusest teenindada masskauba eksporti.Peale selle toetas transiidi arengut Eesti soodne geograafiline asukoht ja kohaliku transiidiinfrastruktuuri konkurentidest kiirem areng.

Edetabeli teise koha omanik CeliSar OÜ täitis mullu püstitatud eesmärgid – kasvatas müügikäivet, suurendas konteinerite teenindamise turuosa Eestis ning korrastas ettevõtte sisemisi tööprotsesse. Celi­Sari müügitulu oli 2017. aastal 4,9 miljonit ja puhaskasum 0,37 miljonit eurot, ettevõte osutas teenuseid Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias, Austraalias, Aafrikas ja Venemaal

Autotranspordis keeruline aeg

Kolmandale kohale kerkinud Euroopa Transpordi OÜ on 2004. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ekspedeerimis- ja logistikaettevõte, mis teenis 10,6miljonilise käibe juures üle ühe miljoni euro puhaskasumit. Ettevõte korraldab kaubavedusid Eestis ja Skandinaavia suunal.

Euroopa Transpordi OÜ juhataja Priit Mäe sõnul oli hea tulemuse taga tugev meeskond ja sujuv koostöö klientide ning partneritega. “Tänavused tulemused jäävad enam-vähem samaks, käive küll kasvab, kuid kasumimarginaal on languses. Meid on tugevalt mõjutanud kütuse- ja laevapiletihinna kallinemine, loomulikult tugevnev konkurents turul. Enne uut aastat pole plaanis mingeid täiendavaid investeeringuid teha, ootame ära, mis aeg toob.”

Mäe sõnul on olukord ekspedeerijate sektoris suhteliselt keeruline, kuna tegijaid on palju ning kütuse kõrge hind muudab asja veel keerulisemaks. “Tegelikult oleks vaja hindu tõsta, kuid näiteks impordihinnad on praegu hoopis pigem languses.”

Euroopa Transpordi OÜ ise autosid ei oma, vaid ostab teenust koostööpartneritelt, kelle autopark koosneb 45 tent­autost. Kliendile toimetatakse kaupa nii ühe alusega kui ka terve koormana.