Valgamaa jõukaim ettevõte laienes

Maakondade TOPi Valgamaa ettevõtete edukaimaks sai kinnisvarahalduse ja kasvava metsa ning metsamaterjali müügiga tegelev Dammix Mets OÜ, mis teenis mullu 5,34miljonise käibe juures 1,78 miljonit eurot kasumit.

Foto: Dammix Mets OÜ

"2018. aasta oli metsanduses üldse hea aasta. Meie heade tulemuste taga on ka see, et tõime mitme eelneva aasta kasumi eelmisesse aastasse,” ütles Dammix Mets OÜ juhiabi Kristi Napast.