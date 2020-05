Otsustajate TOP: Taaralinna tandemile kuulub 4. ja 7. koht

Raivo Rand Mustamäe Tervisekeskuse ehitusel. Foto: Andras Kralla

Täna ilmunud Äripäeva Otsustajate TOPis asub 4. kohal Raivo Rand ning 7. kohal tema pikaaegne äripartner Aivar Tuulberg. Nad on hea näide, et äris on võimalik võrdsete partneritena edukalt tegutseda üle 25 aasta.

Rand kuulub ka Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatusse ja on viimastel aastatel olnud üks selle sektori eestkõnelejatest.