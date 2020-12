Trükitööstuse TOPi võitjaks viisid varasemad suured investeeringud

Äripäeva Trükitööstuse TOPi võitnud plastkaartide valmistajale oli 2019. aasta väga edukas tänu aasta varem tehtud investeeringule ning toodete ja teenuste portfelli laiendamisele. Ka tänavune aasta on olnud toimekas: ettevõte kolis ja otsib uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Kaardieksperdi asutaja ja juhataja Alar Tammela (vasakul) ning turundusdirektor Priit Kivestu rääkisid, et katsetavad kaartide tegemisel ka uute materjalidega nagu bioplast, puit ja metall. Foto: Kaardiekspert

“2018. aastal liikusime suure sammu võrra edasi ning laiendasime oma toodete ja teenuste portfelli. Sama aasta lõpus tegime ka suured investeeringud uutesse seadmetesse – soetasime lasergraveerija ning pakkeliini. See oli meie turu suurust arvestades üsna riskantne otsus, aga tundub, et üha enam kliente usaldab kogu kaartide tellimise ahela meie kätesse,” rääkis plastkaartide trükkimise, personaliseerimise, müügi ja vahendusega ning kaardiprinterite müügi ja hooldusega tegeleva Kaardiekspert OÜ turundusdirektor Priit Kivestu edu tagamaadest.