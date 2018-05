TOP: kes kui palju hiigeltehingust teenib?

Võrdselt umbes 6,9 miljonit eurot teenivad Martin Kruus ja Kalle Kiigske, kaks Nelja Energia praegust ning pikaaegset juhatuse liiget, kes on rohefirmat tüürinud ning üles ehitanud algusest saadik.

Endine hansapankur, kinnisvaraettevõtja ning Rocca al Mare kooli vedaja Hannes Tamjärv, kellele kuulub HTB Investeeringute kaudu 2,43% Nelja Energiast, peaks teenima pisut üle 7 miljoni euro. Kui suurtehing lukku lüüakse, siis tähendaks see, et Mõis ja Tamjärv on olnud nii Eesti ettevõtlusajaloo suuruselt esimese kui ka teise diili juures ning neist tulu teeninud.

Nelja Energiasse on investeerinud ka Skype’i eestlastest asutajate firma Ambient Sound Investments, mille osalus jääb 1,47% juurde. See tähendab, et Jaan Tallinna, Ahti Heinla, Priit Kasesalu ja Toivo Annuse asutatud ettevõttele peaks laekuma 4,3 miljonit eurot.

Rohefirmast 0,27% kuulub investeerimisfirmale United Partners, mille omanikud on Tarmo Rooteman ja Mart Tooming. See osalus on väärt 780 000 eurot.

Viimasena teenib tehingust CV Keskuse asutajana esimese rikkuse teeninud ning seejärel laiapõhjalise investorina tuntuks saanud Raivo Hein, kelle firmale Kakssada Kakskümmend Volti kuulub Nelja Energiast 0,15%, mis tähendab, et müügitehingust peaks ärimees teenima umbes 430 000 eurot.