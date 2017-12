Investor Toomase aasta parimad mõtted

Ainult tellijale

Vaata, millised investor Toomas kommentaarid olid lõppeval aastal lugejate lemmikud.

Loetavuse TOP 10

1. “Investorite TOP purustas mu lootuse”

Investorite TOPi vaadates nentis Toomas, et tema võimalused parima 50 hulka jõudmiseks kahanevad iga aastaga. “Kui eelmisel aastal jäi mu TOPi pääsemisest puudu 191 000 eurot, siis tänavu peaksin lisaks oma portfellis olevale vabale rahale veel börsidele viima vähemalt 543 000 eurot. Peaksin TOPi pääsemiseks portfelli väärtuse kolmekordistama ning sellestki võib väheks jääda,” kirjutas Toomas.

2. “Müün suure portsu aktsiatest!”

Jaanuari alguses teatas Toomas, et on juba mõnda aega pidanud plaani suurendada portfellis vaba raha osakaalu ja kasutada kõigi aegade tippu kerkinud turgu osa kasumi kojutoomiseks. “See aitab hoida püssirohu kuiva, et languse korral taas positsioone suurendada,” kirjutas Toomas.

3. “Revideerisin portfelli kulud”

Toomas otsib alati oma portfelli hoiustamiseks teenustasude poolest soodsaimat võimalust ning seetõttu vaatas ta üle kõik oma viimaste aastate kulud ja võrdles, kas turult saaks teenust ka odavamalt.

4. “Uus vari Tallinna Vee kohal”

“Viimased uudised kinnitavad, et tegin õigesti, kui aasta tagasi Tallinna börsi raudvarast ehk Tallinna Vee aktsiatest loobusin,” kirjutas Toomas oktoobris. “Nimelt tegi riigikohus lahendi, mille järgi tehnovõrgud ning pumba- ja alajaamad kuuluvad nüüd maaomanikule, kui nende kasutamiseks pole eraldi notariaalset kokkulepet. See tähendab, et kui Tallinna Vesi on rajanud pumbajaamasid või Eesti Energia alajaamasid ja nende kohta puudub kinnistusraamatus märge, siis kuuluvad need maaomanikule,” rääkis Toomas lugejatele.

5. “Olympic, kus mu raha on?”

Märtsis tunnistas Toomas, et on õnnetu. “Pean tunnistama, et Olympic Entertainment Groupi (OEG) sel aastal makstav dividend mind just ülemäära ei rõõmusta. Ootasin märksa rohkemat kui 10sendist dividendi aktsia kohta. Hea tahtmise korral oleks börsifirmal võimalus aktsionäre rõõmustada vähemalt 47 sendiga aktsia kohta. Teeb ikka meele mõruks küll, kui investorile makstakse vaid viiendik võimalikust,” kirjutas Toomas.

6. “Pommuudis alustavale investorile!”

Juunis paljastas Toomas saladuse, mis võib muuta tema lugejate elu. “See saladus kõlab järgmiselt: üks lollikindlamaid viise pikaajaliselt oma jõukust säilitada ja kasvatada on investeerida osa oma sissetulekust finantsturgudele,” kirjutas Toomas. Tal tekkis plaan lüüa kaks kärbest ühe hoobiga: aidata kaasa uute investorite tekkele ning kindlustada, et alustaval investoril oleks vajalikud teadmised, oskused ja tööriistad, et turgudel pikaajaliselt edu saavutada. Nii sündis sel aastal investor Toomase börsiakadeemia.

7. “Telia, tahan oma raha tagasi!”

Novembris tunnistas Toomas, et Äripäev ja seega kaudselt ka tema olid kunagi Eesti Telekomi osanikud. “Kuna on kohtulahend, mille kohaselt ostis Telia Sonera Eesti Telekomi aktsionärid välja liiga odavalt ning seetõttu kuulub neile väljamaksmisele täiendav hüvitis, loodan ka mina Äripäevale lisakopikat,” kirjutas Toomas.

8. “Vaesusel pole vabandust”

Suvel kirjutas Toomas, et tema suurim unistus on, et temasuguseid oleks palju. “See unelm on tõeks saamas. Veendusin selles nädalavahetusel Padisel Investeerimisklubi korraldatud investorite suvepäevadel, mis tänavu kandis koguni nime InvesteerimisFestival. Pelgalt tõsiasi, et säärane üritus toimub, on enam kui märgiline,” kirjutas Toomas.

9. “Kuidas raha seitsme aastaga 80kordistada?”

Toomas käis Singapuris konverentsil ja kuulas, mida rääkis investeerimisguru, kes on seitsme aastaga üle 8000 protsendi tootlust teeninud. “Jutt käib prantslasest Charles Henri Hirschist, kelle sõnul pole sellise tootlusnumbri saavutamine lihtne,” kirjutas Toomas, kelle arvates on tal Hirschiga palju ühist.

10. “Dividendipomm Rootsist”

Toomas vastas lugeja kirjale, kus arutati, kas on õige aeg osta Telia Company aktsiat. Toomas seda aktsiat ostma ei torma, sest ebamäärast on vaatamata korralikule dividendile omajagu.