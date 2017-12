Maksumäslemine jääb kauaks meelde

Ettevõtjad olid tõesti vihased. Mait Palts, kaubanduskoja peadirektor

Jegorov nõustus, et ümbrikupalkade maksmise kasvu risk on kindlasti olemas. „Kindlasti on siin ka koht, kus maksuamet võiks mõelda, kas ehk peaksime senist lähenemist, kuidas ümbrikupalkade vastu võidelda, muutma,“ rääkis Jegorov. Nimelt on seaduse järgi võimalik ümbrikupalga maksmise korral esitada täiendavaid maksunõudeid nii töötajatele kui ka tööandjatele, ent pikka aega on neid esitatud ainult tööandjatele kui töösuhte tugevamale poolele. Samas on Jegorovi sõnul praegu teada, et majandusel läheb hästi ja töökäsi on puudu, mistõttu ei tohiks töötajatel olla probleemi leida endale töökoht, kus makstakse ausalt palka. Seetõttu on tema sõnul alust eeldada, et ei ole ainult nii, et tööandja sunnib ümbrikupalka vastu võtma ja väärib selle eest ainsana karistust, vaid et ka töötajad ise on ümbrikupalga saamisega päri. Seega pakkus Jegorov välja, et võib-olla tasuks ka töötajatele lisanõudeid esitama hakata.

Tööjõuskeemiga tegeletakse

Teine oluline probleem, mis on 2017. aastat kummitanud, on Paltsi ja Jegorovi hinnangul tööjõupuudus ja võõrtööjõu kvoodi väiksus ja bürokraatlikkus. See on Paltsi sõnul viinud selleni, et Eestisse tuuakse sisse võõrtööjõudu skeemide kaudu, mille pärast jääb Eesti ilma ka maksutulust. Nimelt tõusis sel aastal eriti tugevalt esile skeem, kus kolmandate riikide töötajad – peamiselt ukrainlased – saavad tööloa Poola, kuid tulevad seejärel kohe renditööjõuna Eestisse. Renditööjõust ei ole aga Eestis mitte mingisugust ülevaadet, kuid arvatakse, et selliselt on Eestisse tööle tulnud 5000–10 000 inimest.