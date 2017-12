Puhas kasu muusikast

Estonia Klaverivabriku omanik Indrek Laul räägib, et muusika on aidanud tal mitmel viisil parem ettevõtja olla.

Mis on mis Estonia Klaverivabrik AS Asutatud 1993. aasta alguses Toodab tiibklavereid Omanik Indrek Laul Töötajaid 43 Müügitulu 2016. a 2 387 022 eurot Ärikasum 2016. a 521 738 eurot Indrek Laul esineb 21. veebruaril Kultuurikatlas Gaselli Kongressil

Klaverite tegemine Eestis on vanem kui riigi iseseisvus. Veebruaris Gaselli kongressil üles astuv Indrek Laul on Estonia Klaverivabriku tuntust suurendanud.

Viimase kolme aastaga on maineka Estonia Klaverivabriku müügitulu kasvanud 38% ja nõudlus on suurem, kui kvaliteeti hindav tehas toota suudab.

Klaveritootmises on Indrek Laul olnud 1991. aastast ja igal aastal jätkub töö klaverite täiustamisel. Praegu võib öelda, et Estonia klaver on leidnud oma niši teiste suurte pillitootjate kõrval ning missioon on palju julgem: viia Estonia bränd suurde maailma.

Rahvusvaheliste kontaktide laiendamises näeb Indrek Laul oma põhiülesannet. Seda eesmärki kandsid osalemine Aasia muusikamessidel, jätkub mitmekülgne suhtlemine USA ja Kanada edasimüüjatega.

Estonia klaver on näide, kuidas üks hinnatud toode saab lisada väärtust Eesti riigile ja kultuurile.