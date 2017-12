Iraani verised meeleavaldused koguvad tuure

Reutersi teatel tulistasid julgeolekujõud laupäeval surnuks vähemalt kaks meeleavaldajat.

Meelevaldused said alguse neljapäeval Mashhadi linnast, mil algselt avaldati meelt president Hassan Rouhani administratsiooni, kõrge inflatsiooni, tööpuuduse ja korruptsiooni vastu. Meelavaldused levisid kulutulena enam kui tosinasse linna ja sellest on praeguseks välja kasvanud suurimad tänavarahutused alates 2009. aastast.

Protestijad nõuavad muu hulgas Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei taandamistl. Iraani valitsuse teatel piiratakse ajutiselt ligipääsu sotsiaalmeedia platvormidele Telegram ja Instagram.

Kui mõnedes linnades on meelavaldused kulgenud rahulikult, siis teistes on meelavaldajad süüdanud riigile kuuluvaid hooneid ja vara. Reutersi teatel kasutas Tehrani politsei meeleavaldajate laialiajamiseks veekahurit ning arreteeritud on üle 200 protestija.

Nii USA president Donald Trump kui Suurbritannia välisminister Boris Johnson avaldasid protestijatele Twitteri vahendusel toetust.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!