Sõnajalgade tuulik püstitas rekordi

Eesti tehnoloogial põhinev Eleon 3MW tuulik püstitas möödunud aastal tootmisrekordi, millega saab katta üle 5000 keskmise kodutarbija aastase energiavajaduse, teatas Eleon.

Ettevõtte väitel oli tuuliku kasutegur seejuures 46,2 protsenti. "Tuuleenergia valdkonnas ollakse seisukohal, et üle 45protsendise kasuteguriga maismaatuulikud on suutelised elektrit tootma ka ilma taastuvenergia toetuseta. Eleon suutis selle maagilise piiri purustada - seni ei ole selleks Eestis võimeline olnud ükski tuulik," sõnas Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Eleon 3M116 tüüpi tuulik tootis eelmisel aastal 12,2 GW/h, mis teeb üle 4 GW/h ühe megavati võimsuse kohta. Selline tootmismaht võimaldab katta 5055 kodutarbija elektrivajaduse, arvestades, et tarbimine on keskmiselt 200 kWh/kuus. Tuuliku kasutegur oli samal ajal 46,2 protsenti ja töökorrasolek 99,7 protsenti, lisab ettevõte. Tuuliku eluiga on 40 aastat.

Aastal 2007 asutatud Eleon paigaldas oma esimese 180 meetri kõrguse 3M116 tuuliku 2013. aasta lõpus Saaremaale. Tuulik on nelja aastaga näidanud väga head töökindlust ning nüüd on alanud selle seeriatootmine. Eleon kavatseb rajada 30 tuulikuga tuulepargi Aidu karjääri alale Ida-Virumaale.