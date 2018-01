Väikeaktsionärid valisid aasta sõbra ja vaenlase

Väikeaktsionäride Liit (EVAL) valis aasta sõbraks riigikogu õiguskomisjoni, vaenlaseks aga Rootsi suurkorporatsiooni Telia, kes ahistab oma Eesti väikeaktsionäre, teatas liit.

"See, kuidas Telia endiselt ei saa aru, et Eesti ärikultuur ei ole enam see, mis 20 aastat tagasi, on hämmastav," selgitas EVALi juhatuse liige Margus Moor valikut.

Aktsionäride sõber on riigikogu õiguskomisjon, kes algatas arutelu selle üle, et muuta Eesti seadusi väikeaktsionäridele sõbralikumaks.

Mullu asutatud EVAL on loodud, et tasakaalustada ärimaastiku suuromaniku-kesksust ning toetada aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet.