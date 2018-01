Tele2 lõpetas alusetu tasu küsimise

Tarbijakaitseamet sundis Tele2 muutma tarbijate võlgnevuste likvideerimiseks mõeldud maksegraafiku protseduuri.

Tarbijakaitseametisse laekunud kaebuste põhjal selgus, et Tele2 võimaldas tarbijatel võlgnevuse likvideerimiseks sõlmida maksegraafikuid, kuid jättis samal ajal teenused piiratuks ja nõudis siiski täismahus kuutasu maksmist. Ameti hinnangul on sellised tingimused tarbijat ebamõistlikult kahjustavad, mistõttu alustas amet menetluse, mille tulemusena muutis Tele2 maksegraafiku protseduuri.

Ameti teatel on Tele2 kinnitanud, et jätab maksegraafiku sõlmimisel kuumaksu väärtuses teenused avatuks ja sätestab täiendava teenuse kasutuse limiidi paketiväliste teenuste tarbimiseks, näiteks parkimise eest tasumiseks vms. Sideteenus piiratakse, kui klient seda soovib.

Olukorras, kus maksegraafik on sõlmitud ja uutes tasumise tähtaegades on kokku lepitud ning tarbija järgib korrektselt endale võetud kohustusi, ei ole tarbijakaitseameti teatel õiguspärane hoida tarbijale sideteenuseid piiratuna ning samaaegselt nõuda täismahus kuutasu maksmist. Vastasel juhul peaks tarbija maksma teenuste eest, mida ta reaalselt ei ole saanud ning võimalikku majanduslikult raskesse olukorda sattunud tarbija olukord muutub veelgi koormavamaks. Sideteenused tuleb jätta piiratuks tarbija soovil, vältimaks täiendavate rahaliste kohustuste tekkimist. Kui sideteenuseid on piiratud, ei tohi nõuda tarbijalt täismahus kuutasu maksmist.