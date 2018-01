Eesti firma toob Tallinna-Helsingi liinile ekranoplaanid

Eesti firma Sea Wolf Express kavatseb Helsingi ja Tallinna vahel panna liiklema kiired vesilennukid, millega jõuab ühest pealinnast teise 30 minutiga, kirjutas soomlaste MTV.

Tegemist on lennukit meenutava sõidukiga, mis liigub vee kohal. Ekranoplaaniks nimetatud sõidukeid valmistab Venemaal RDC Aqualines. Ekranoplaani esimene prototüüp on valmis ja praegu töötatakse välja uut, suuremat alust. Kui see valmis saab, tuuakse see katsetusteks Soome lahele.