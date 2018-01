Hotell Olümpia vastaskrundile kerkib 30korruseline büroohoone

Kinnisvaraettevõtte Kapitel, senise E.L.L. Kinnisvara korraldatud arhitektuurivõistluse parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks Juhkentali kvartalile, mis hõlmab ka Eesti kõrgeimat büroohoonet, võitis arhitekt Martin Aunini töö "Lightpark".

Võidutöös on kolm torni näiliselt jagatud pooleks ehk kuueks torniks. Välimised kolm mahtu on korrus madalamad ja eristuvad sisemistest fassaadimaterjali tooni valiku poolest ning tänu heleda ja tumeda vastandumisele mõjuvad tornid poole sihvakamatena. Hoonemahud on paigutatud mitteparalleelselt nii omavahel kui ka naaberhoonetega võrreldes. 16korruseline bürootorn on Kaasani kiriku poolsel küljel korrus madalam ja Liivalaia tänava suhtes tagasiastega, et mitte varjata vaadet kirikule, kirjutab Kapitel pressiteates.

Kvartali teisele küljele moodustub kõrgeima, 30korruselise torni ja Liivalaia-Juhkentali-Lembitu ristmiku vahele esinduslik väljak. 9korruseline hoonemaht on paigutatud krundi pargipoolsele rahulikumale osale ja suunatud pikema küljega lõunasse, et sealsed ruumid oleksid valgusküllased.

"Tegemist on meie lähiaastate ühe suurima arendusprojektiga, mille koguinvesteering ulatub 100 miljoni euroni. Teeme koostöös võidutöö autoritega ettevalmistusi projekteerimistöödeks, millega alustame täies mahus 2018. aasta kevadel. Suurest mastaabist tulenevalt rajame projekti mitmes etapis, esimese etapi ehituse algus on kavandatud 2020. aastasse ning valmimine 2022. aastasse," ütles Kapiteli arendusdirektor ja juhatuse liige Indrek Moorats.

Liivalaia ja Juhkentali tänavate ristumiskohas Olümpia hotelli vastas paiknevasse multifunktsionaalsesse kvartalisse rajatakse kokku ligi 80 000 m² büroo-, kaubandus- ja teeninduspinda, sh toitlustuskohad, spordiklubi ja parkimismaja.