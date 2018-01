Vene turistid avastavad Tartut

Seekordne pühadeaeg meelitas Tartusse rohkem Vene turiste kui aasta varem. Ida poolt tulevate huvireisijate voo kasvust annab märku Tartu turismiinfokeskuse senisest aktiivsem külastatavus, mis on sageli üle 100 inimese päevas, kirjutab Tartu Postimees.

Kui vaadata päevade kaupa, mitu Vene päritolu inimest astus infopunkti uksest sisse, on see näitaja 2016. aasta sama perioodiga tublisti kasvanud. Mõningatel juhtudel on erinevus kuni kolmekordne, näiteks kui selle aasta 4. jaanuaril päris Tartu vaatamisväärsuste kohta infot 110 Vene turisti, siis aasta varem oli samal päeval neid alla neljakümne, kirjutas ajaleht.

Tartu hotellides ööbijate seas on Vene turistide osakaal veidi kasvanud, näiteks Dorpatis kuni kaks ja Lydias kuni neli protsenti.

Lydia hotelli juhi Kristo Seli hinnangul on näha huvitavat tendentsi turistide käitumises, nimelt on venelaste seas kasvanud broneerimata ööbimiste hulk, mis viitab reisi vähesele kavandamisele.

