Lõuna-Korea asus krüptorahakaubandust maha suruma

Maailma krüptorahakaubanduse ühe lipulaevana tuntud riigi ametivõimud korraldasid kohalikes krüptoraha turuplatsides läbiotsimisi, sest kahtlustasid neid maksudest kõrvalehoidmises.

Samm on osa täna öösel avaldatud justiitsministri Park Sang-ki plaanist keelata krüptorahaga kauplemine riigis tegutsevatel turuplatsidel, kirjutab Reuters. „Krüptorahaga kaasnevad suured mured ning justiitsministeerium valmistab ette eelnõud, et keelata krüptoraha vahetamine turuplatvormide kaudu,“ rääkis Park pressikonverentsil. Parki avaldusele järgnes aga riigi presidendi kantselei sõnum, et miski pole veel kindel ning keelustamine on vaid üks paljudest arutluse all olevatest valikutest.

Siiski andsid äkilised ja jõulised sammud kohe hoobi krüptovaluutade hinnale, kukutades nende lipulaeva bitcoini hinna 15 000 dollari pealt mõne tunniga 13 000-le. Kõige kõvemini kannatas mõistagi Lõuna-Korea kodune krüptorahaturg. Kohalikel kauplemisplatvormidel kukkus bitcoini hind 21%. Krüptovaluutadega seotud Vidente ja Omniteli aktsia kukkusid uudise tagajärjel lausa 30%.