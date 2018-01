Kilgi kaitsja: leivatehas nagu hambavalu

Prokuratuuri süüdistus kirjeldab, et AS Pere sattus 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta alguses makseraskustesse. Pere kandis hiljem nime Lõuna Toiduainetetööstuse AS, mille omanikud olid läbi kahe firma Rein Kilk ja Neeme Raig. Kuni 2006. aastani oli Pere omanik ainult Raig. Nüüdseks on ettevõte pankrotis.

Pere nõukogu liikmed Rein Kilk, Kaie Raig ja Karl Liivapuu otsustasid luua tütarfirma Pere Pagar.

Kristjan Oolole juhtida läinud tütarfirmasse viidi üle kõik kinnistud ja kaubamärgid. Nii sõlmis ASi Pere juhatuse liige Neeme Raig Pere Pagariga, mida esindas Oolo, kolme kinnistu ja kaubamärkide müügilepingu summas 1,6 miljonit eurot. Perele tekitati kahtlustuse järgi kahju 2,8 miljonit eurot.

Lepingu põhjal pidanuks Pere Pagarile üle minema ASi Pere kohustused DnB Nord Panga ees 1,6 miljoni euro ulatuses, kuid seda ei juhtunud. Pere Pagar rentis kinnistud süüdistuse järgi edasi – Oolo ja OÜ Linerel sõlmisid rendilepingu kümneks aastaks.