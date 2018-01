Hiina autotootja peab USA turu jaoks oma maasturi ümber ristima

Hiina autotootja Guangzhou Automobile Group (GAC) otsustas USA turu jaoks muuta oma maasturi Trumpchi GS4 nime, et vältida soovimatuid seoseid president Donald Trumpi isiksusega, kirjutas The Wall Street Journal.

Väljaanne kirjutab, et ettevõtte esindajate sõnul võib auto nime sarnasus USA presidendi omaga luua selle margi ostjatele negatiivseid seoseid. Igaks juhuks täpsustas leht, et nimi Trumpchi ei ole kuidagi seotud Trumpiga, see on inglisepärane variant sõnast chuanqi, mis tähendab legendi. Sellise nime all toodetakse Hiinas 2010. aastast tervet autoseeriat.

GAC kavatseb alustada Trumpchi GS4 müüki USA turul 2019. aastal. Nagu märgib The Wall Street Journal, kui firmal see õnnestub, on ta esimene Hiina autotootja, kes on jõudnud Ühendriikide turule. GAC pole ka seni veel otsustanud, millise nime ta autole USA turu jaoks paneb.

Guangzhou Automobile Group loodi 1997. aastal, ja nagu nimigi ütleb, Guangzhou linnas. Tehase põhitoodanguks on sõiduautod, veokid ja autobussid. 2012. aastal tuli firma tehastest välja üle 700 000 sõiduki – selle tulemusega on GAC Hiina kuues autotootja. Trumpchi seeria autode tootmine käivitus 2008. aastal, aasta hiljem veeresid tehase väravatest välja esimesed 500 sõidukit. Tegemist oli Alfa Romeo 166 platvormil valminud sedaaniga. Sest ajast on Trumpchi seeriast välja lastud seitse erinevat mudelit.