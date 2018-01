Maailmapank: Venemaa investeeringu haridusse ja tervishoidu

Maailmapank soovitab Venemaal hakata rohkem raha pumpama haridusse ja tervishoidu, vahendab Reuters.

“Me nõustume, et uus poliitiline tsükkel pakub võimalusi uute ideede esilekerkimiseks,” kommenteeris Maailmapanga juht Kristalina Georgieva Reutersile, viidates eeskätt tänavu toimuvatele Venemaa presidendivalimistele, mille, tõsi küll, võidab väga suure tõenäosusega taas Vladimir Putin.

Maailmapanga andmeil vajab Venemaa investeeringuid nii tervishoidu kui ka haridusse. Möödunud aastal moodustasid Venemaa kulutused haridusele ja tervishoiule vähem kui 4% sisemajanduse koguproduktist.

Lisaks neile valdkondadele ärgitavad eksperdid Venemaad investeerima ka uuenduslikesse lahendustesse ja tehnoloogiasse. Maailmapanga andmeist selgub, et ainult 10% Venemaa ettevõtetest on nimetanud innovatsiooni oma äri oluliseks osaks. Võrdluseks, OECD-sse kuuluvate riikide puhul on see näitaja 30-40%.

Venemaa majandus peaks tänavu kasvama 1,7% võrra ning uuel aastal 1,8% võrra. Maailmamajandus peaks tänavu kasvama aga 3,1%.