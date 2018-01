Riigiasutuste kolimiskava komistab turvanõuetesse

Kristel Härma 16. jaanuar 2018, 11:23

Riigihalduse ministri Jaak Aabi mullu detsembris avalikustatud tegevuskava nägi ette, et jaanuari keskpaigaks tuleb viia Tallinnast välja 13 riigiameti keskkontor.

Tänaseks on selge, et Aabi ääremaastumise vastu võitlemise plaan pole hoogu sisse saanud. Eile kirjutas ka Lääne Elu, et riigiasutuste keskkontorite kolimine on jäänud toppama. Esmaspäeval pidid ministeeriumid teatama, kuidas plaanitakse Tallinnast ära kolida 13 asutuse keskkontorid. Nüüdseks on selge, et mõned asutused jäävadki kolimata ja mõne asjus käivad veel läbirääkimised, kirjutas väljaanne.

Kuidas läheb keskkonnaametite kolimine?

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp kommenteeris Äripäevale, milline on kolimise seis keskkonnaministeeriumi haldusala asutustes – sellele ministeeriumile esitati kõige suuremad nõudmised, sest plaani järgi peaks Tallinnast lahkuma tervelt viis selle valitsemisala kontorit.

Keskkonnainspektsioonis töötab 2017. aasta seisuga 173 töötajat, neist 59 Tallinnas (kellest omakorda 23 Harjumaa büroos ja 36 keskkontoris). Ettepanek on viia Pärnusse 20 keskkontori töötajat, kuid töötajad, kes on seotud Tallinna või Harjumaa piirkonna teenindamisega, jääksid Tallinnasse. Lisaks soovib keskkonnainspektsioon keskkontori töötajate arvu ka vähendada.

Riigimetsa Majandamise Keskuses töötab 2017. aasta seisuga 708 töötajat, neist Tallinnas 42. Ettepanek on Tallinnast välja Paidesse viia 20 keskkontori töötajat. Töötajad, kes on seotud Tallinna või Harjumaa piirkonna teenindamisega, jääksid Tallinnasse.

Keskkonnaametis töötab Tallinnast väljaspool 270 töötajat 350-st. Tallinnas jätkavad töötajad, kel seotus Harjumaa teenindamisega ja ametnikud, kellel on pidev kokkupuude Tallinnas paiknevate asutustega, eelkõige keskkonnaministeeriumiga.

Maa-ametis töötab Tallinnast väljaspool 128 töötajat 243-st. Ei pea kogu asutuse kolimist Tallinnast välja otstarbekaks seoses Tallinnase tehtud erinõuetele vastavate investeeringutega – arhiiv, kõrge turvalisuse astmega töökohad jne.

Keskkonnaagentuuris töötab Tallinnast väljaspool 54 töötajat 183-st. Ei pea kogu asutuse kolimist Tallinnast välja otstarbekaks seetõttu, et suur osa Tallinnas asuvatest töökohtadest seotud ilmateenistusega (nn Tallinna Ilmajaam).