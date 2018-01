airBaltic vedas mullu Eestis üle 360 000 reisija

Aasta jooksul vedas airBaltic Eestis kokku üle 362 073 reisija. Aastaga kasvas lennufirma reisijate arv Eestis üle 20%.

Kokku vedas airBaltic aastaga 3,5 miljonit reisijat ehk 22% rohkem kui 2016. aastal. Need näitajad on lennufirma jaoks rekordilised, teatas lätlaste ettevõte.

airBaltic on 1995. aastal Läti riigi ja erakapitali baasil asutatud ettevõte, mille suuraktsionäriks on Läti riik 80,05% aktsiatega. Erainvestor Lars Thuesenil on ligi 20% ettevõtte aktsiatest. airBalticu lennukipargis on 30 lennukit.

Eile teatas Eesti lennufirma Nordica, et teenindas eelmisel aastal kokku 613 000 reisijat – aasta varasemaga võrreldes kasvas klientide arv 63%.