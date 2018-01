Taal: teeks alustuseks maamaksu korda

„Paraku on ajalugu näidanud, et meil käivad asjad ikka nii, et üha suuremas rahavajaduses kergitatakse makse, mitte ei mõelda, kuidas majanduskasvu või ekspordi suurendamise läbi suurendada rahvuslikku rikkust ja seeläbi ka maksutulusid,“ tõdes kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts.

Ta märkis, et kinnisvaramaks on üks väheseid, mida Eestis nime poolest veel ei ole – kuigi maamaks meil on, ja seegi on ju kinnisvaramaks. „Ise küsimus on, kas meil peavad just kõik maksud olema ja ehk ei peaks me selles võistluses esimeseks püüdma tulla,“ rõhutas Palts taas.

Kinnisvaramaksu on rahvusvaheliselt palju kasutatud ja uuritud, tõi kaubandus-tööstuskoja juht esile ja märkis, et sellel on nii omad plussid kui ka miinused. „Ideaalis on seda suhteliselt lihtne administreerida ja maksubaas on lai ning stabiilne,“ rääkis Palts, ent tõdes samas, et elu on näidanud, et teiselt poolt on maks kergesti poliitiliselt manipuleeritav ning maksueranditest saavad peagi reeglid.

„Üldiselt juhtub ka see, et erinevatele valijagruppidele tehakse soodustusi ning vahe maksavad lõpuks kinni ettevõtjad. Nii saame tulemuse, kus ettevõtja jaoks on üks arvestatav püsikulu juures. Nii on täna läinud ka maamaksuga,“ märkis Palts.

1Partneri juhi Vahteri sõnul on kinnisvaramaks ka keeruline, sest selleks peaks hakkama hooneid hindama, mis on suur ja subjektiivne töö. „Selle asemel võiks hoopis (taas)kehtestada kodualuse maamaksu, mis populismi tuules kunagi kaotati,“ pakkus ta välja.

Nõuaks vara hindamist

Asukoha- ja ruutmeetripõhine maamaks on Vahteri sõnul selgelt arusaadav ning mõõdetav. Oma olemuselt on see ka ausam, sest omavalitsusel kaasnevad iga krundiga pidevad kulud ning need sõltuvad maatüki suurusest. Tänavaid peab hooldama, ühistranspordi eest on vaja hoolitseda ja valgustust on vaja üleval pidada. „Sellel peaks olema selgem katteallikas. Näiteks Tallinna linn kulutab ühe Lasnamäe elaniku kohta kõvasti vähem raha teede hooldusele ja transpordile kui ühe Nõmme elaniku kohta,“ ütles Vahter.

Maamaksu määra sai kohalik omavalitsus muuta ja kui mõni omavalitsus soovis, siis sai ka selle nullini viia, meenutas Vahter. „Samuti sai teha erisusi pensionäridele ja vähekindlustatutele. Minule kui Nõmme elanikule loomulikult meeldib vähem makse maksta, samas saan ka aru, et see on ebaõiglane lasnamäelaste suhtes,“ tõdes 1Partneri tegevjuht.