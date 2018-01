Siim Kallas muudaks vallad isemajandavaks

Viimsi vallavanem Siim Kallas ütles täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et 25 aastat tagasi loodud omavalitsuste tulubaas on tänaseks oma aja üle elanud ja seda tuleb muuta viisil, et omavalitsused saaksid vähemalt ideaalis olla isemajandavad.

Kallase sõnul ei tähenda see vähemalt praegu otseselt uusi makse, vaid jaotuse muutmist omavalitsuste ja riigi vahel. Ta tõi näite, et aastal 2002 oli Eestis 26 000 dividendisaajat, siis praegu saab omanikutulu üle 70 000 inimese. Praeguse korra järgi saavad omavalitsused endale vaid osa üksikisiku tulumaksust, kuid dividendidelt laekuva ettevõtte tulumaksu saab riik täielikult endale.

Teiseks peab Kallas ebaõiglaseks, et paljud inimesed elavad küll ühes kohas, aga maksavad makse mujal.

Viimsi vallavanema sõnade kohaselt oleks parem, kui omavalitsusel oleks suurem roll oma tulude ja kulude korraldamisel ja otsustamine oleks kodanikule lähemal.

Kallas ütles, et Eesti suur erand kogu maailmas on see, et meil ei ole omavalitsuste kulubaasis kinnisvara maksu. Kuigi see on poliitiliselt tundlik teema, siis tuleks ka sellist võimalust mingit nurka pidi arutada. "Nii imelik kui see ka ei tundu, võiks varade maksustamine olla praktilisem ja mõistlikum, sest kinnisvara asub, seal kus ta asub. Aga palk, jumal teab, kust sa selle saad ja kellele see maks laekub," põhjendas ta. Kallas leiab, et sellel teemal võiks alustada laialdast diskussiooni.

Hommikuprogrammi juhi küsimuse peale, et kuivõrd teravalt tajub Kallas kontrasti Euroopa komisjoni asepresidendi ja Viimsi vallavanema ametite vahel, vastast Kallas, et töö on struktuurselt samasugune, vaid mastaabid on teised. "See otsus tuli tõesti ka minu jaoks mõnevõrra ootamatult ja kiiresti, aga ma olen rahul," märkis Kallas.