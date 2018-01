Uuring: bitcoini hinna pumpas tuhandeni üks inimene

Ainult tellijale

Nii bitcoini kui ka teiste krüptorahade hinnad on viimastel päevadel kõvasti kukkunud. Kui palju on seda mõjutanud turumanipulaatorite karvane käsi, on mõistatus

2013. aastal tõusis bitcoini hind kahe kuuga 150 dollari pealt 1000 dollarile, teadustöö väitel võib hinda taevasse ajanud tehiskauplejate taga olla üks inimene, vahendab Techcrunch.

Teadusajakirjas Journal of Monetary Economics ilmunud töö „Hinnamanipulatsioon bitcoini ökosüsteemis“ möönab, et ilmselt on paljudele teada tõsiasi, et bitcoini turge manipuleerib vähemalt üks-kaks suurt tegijat. Uuring keskendub 2013. aastal maailma suurimaks bitcoini turuplatsiks olnud Mt. Goxil toimunud kahtlastele tehingutele, mille najal tabas bitcoini ennenägematu tõus.

Uurijate Neil Gandali, JT Hamricku, Tyler Moore’i ja Tali Obermani tööst selgus, et manipulatsioonide taga oli peamiselt kaks bot’i (tehiskauplejat – toim), kellele pandi nimeks Markus ja Willy. Mt. Goxi platvormi häkkerite rünnaku alla sattumise ajal leidsid bot’ide loojad viisi, kuidas läbi viia võltstehinguid.

Kuigi tehingud ise olid kõigi tunnuste järgi autentsed, siis reaalselt neid ei läbi ei viidud – turg registreeris nende toimumise, aga bitcoinid ühest rahakotist teise ei liikunud. Seda põhjusel, et reaalselt bot’id neid bitcoine ei omanud. Uurijate tiim leidis, et paljudel juhtudel oli bot’idel võimalik hindu manipuleerida lihtsalt seetõttu, et turg oli tollal väga õhuke – lisaks teistele noortele krüptovaluutadele ka bitcoini puhul. Uuringu autorid tõdesid, et krüptorahade hindade manipuleerimine suurte tegijate poolt on võimalik ka praegu. Eriti võib seda näha väiksema turumahuga krüptovaluutade puhul, kus sarnaselt bitcoini algusaegadega on turul pakkumine ja nõudlus väike, andes sügava krüptotaskuga manipulaatoritele kõik võimalused sellest üle sõita.

