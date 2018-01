Igor Rõtov otsib killer-aktsiat

Ainult tellijale

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov rääkis investor Toomase konverentsil, millist aktsiat ta on aastakümneid taga ajanud.

Ideaalse aktsia otsimine on olnud keeruline ja tagantjärele vaadates näeb ta palju kasutamata võimalusi. Näiteks mõtles ta Microsofti aktsia ostmisele aastal 1995, kui ettevõte tõi välja Windows 95 süsteemi. „Oli selge – see on killer! Üheksakümnendate lõpus ma mõtlesin osta... Sellest ajast alates on aktsia tõusnud enam kui 3000 protsenti. Sama mõte oli siis, kui iPhone tuli – oli ju selge – killer! Apple on alates iPhone'ist tõusnud 13 000 protsenti! Aga mis ma tegin? Ostsin Nokiat.”

