Notar: meil on tõhusad reeglid rahapesu tõkestamiseks

Jaanuari algul kirjeldasid advokaadid Villy Lopman ja Karl-Erik Esko Äripäevas ilmunud arvamusloos „Rahapesijad otsivad uusi ohvreid“ ühte levinud rahapesuskeemi, kus ettevõte saab ettemaksu, tagatisraha või eksliku ülekande, mis palutakse kanda maksjast erineva isiku kontole.

Tavaline Eesti ettevõte A saab isikult X ettemaksu, rahalise tagatise või ekslikult suurema makse ja mingil põhjusel palub X kanda raha tagasi mitte endale, vaid isiku Y kontole.

Seejuures kinnitab X, et Y on temaga seotud ühing või et ta on oma nõude andnud Y-le üle. Hiljem selgub, et raha oli kuritegelikul teel saadud ja vaheisikut läks X-l ja Y-l vaja selleks, et Y-le laekuks makse hea mainega usaldusväärselt firmalt.