Intervjuu: millega lõppes kinnisvarafirmade boikott?

Aprillis ukse pauguga kinni löönud ja kuulutused KV.EEst maha võtnud kinnisvarabürood on kõik tagasi, kuid kuulutusi on siiski jäänud vähemaks.

Seoses hinnamudeli muutusega muutus kvantiteet kvaliteediks. Vähem on topeltkuulutusi ja juba müüdud või välja üüritud vara kuulutusi. Ja oma mõju on ka turuaktiivsuses, müügiperioodid on paari aasta tagusega vähenenud. KV.EEs on praegu ligi 5000 kinnisvarakuulutust rohkem kui meie konkurendil.

Kui palju mõjutab kuulutuste arvu vähenemist see, et suuremad vahendusbürood loobusid KV.EE hinnapoliitika mõjul topeltkuulutustest?

Topeltkuulutustest loobumisel on mõne firma kuulutuste numbrile kindlasti väga oluline mõju. Mõni firma on vähendanud maaklerite arvu. Ja kui vaadata väiksemaid firmasid, on nemad kuulutuste arvu hoopis suurendanud.

Millal viimane boikottija taas oma kuulutused KVsse üles pani?

Viimane firma tuli kinnisvaraportaali tagasi juulis. Enamiku firmade kuulutused olid tagasi mai lõpuks.



Kui palju andis KV.EE eelmise aasta 1. aprillil kehtestatud hinnastamispõhimõtetes ja hinnakirjas järele?

Saime firmadega kokkuleppele ja KV.EE andis järele vaid ajas. Oma hinnastamispõhimõtetele jäime lõpuni kindlaks. Uus hinnamudel hakkas kehtima 1. septembrist.

Milliseid muutusi on kuulutuste koguarvus, kuulutajate struktuuris ja kuulutuste jaotumises erinevate kuulutajate vahel viimase 2,5 aasta jooksul toimunud?

2015. aasta suvel oli portaalides kuulutusi ca 7000 võrra rohkem. Kui vaadata sügavamale, kuhu need kuulutusid kadusid, võib suuremas osas “süüdistada” siin lühenenud müügiperioodi ja vähem topeltkuulutuste kadumist. Sama juhtus eelmise buumi ajal, kui kuulutuste arv kukkus 2007. aasta alguseks peaaegu poole võrra.

Kinnisvaraomanikud on KV.EEd rohkem usaldama hakanud ja kahe aastaga on kuulutuste arv kasvanud umbes kolmandiku võrra.

Selle aasta alguses on KV.EEs näha väga suurt ja üllatavat aktiivsust külastajate poolelt. Juba praeguseks on tehtud 230 000 külastust (sessiooni) rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Sellest võiks eeldada, et huvi kinnisvara vastu on endiselt tõusuteel.

Kuulutuste koguarv KV.EEs oli 2015. aasta juunis 39 267 ja 2018. aasta jaanuaris 32 276.