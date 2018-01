Ott Kiivikase nipid läbi seinte murdmiseks

Ott Kiivikas on võistelnud kokku 152. võistlusel, mis on aukartust äratav number. Veel enamatel võistlustel on Oti teada võistelnud maailmas ainult üks mees.

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180129/NEWS/180129701/AR/0/AR-180129701.jpg